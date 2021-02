Wenn also der Einzelwettbewerb der Männer auf dem Programm steht, bleibt es liegen, kommt nicht zum Einsatz. Kein Astralkörper streift es sich über, denn Martin Fourcade, der vor einem Jahr diese Kategorie gewann, ist nicht dabei in Slowenien. Alle anderen Siegerinnen und Sieger von Antholz greifen wieder an auf der Pokljuka, natürlich in strahlenden goldenen Trikots.

Und jawohl: Auf der Pokljuka, denn die Pokljuka ist eine Hochebene oberhalb von Bled im Naturpark Triglav in den Julischen Alpen, benannt nach dem höchsten Berg Sloweniens (2864m). Auf 1300 Meter befindet sich die Wettkampfstätte, deren Strecken noch einmal modifiziert wurden. Nicht, um einen besseren Blick auf die Geschehnisse in der Loipe zu haben. Es sind ja keine Zuschauer zugelassen. Es soll eben noch selektiver werden.

Es geht schließlich um die großen Titel in dieser seltsamen Saison. Es werden die neuen Weltmeister gesucht. Alljährlich übrigens im Biathlon, mit Ausnahme einer olympischen Saison. Deshalb hofft man bei der Internationalen Biathlon-Union (IBU) vor allem auf noch mehr Zuschauer an den TV-Geräten und eben auch deshalb hat man zur besseren Übersicht das goldene Trikot erschaffen. Gut, das ist jetzt keine revolutionäre Neuerung, eher eine kleine Stellschraube, die verändert wurde.

Dem Duo, das nicht mehr im Amt ist, wird vorgeworfen, jahrelang russische Dopingpraktiken gedeckt zu haben. Die vielen Funktionäre, Vizepräsidenten und Mitglieder im Exekutive Board, haben freilich auch nicht in mit der gebotenen Intensität in die damaligen Machenschaften der Führungsriege eingegriffen, um diesen Einhalt zu gebieten.

Vermutlich wären für die aktuelle Mannschaft des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) ähnliche Resultate in diesem Jahr schon ein gewaltiges Erfolgserlebnis angesichts einer sehr ausgeglichenen internationalen Konkurrenz, aus der bislang in erster Linie das norwegische Team herausragte.

Und so gilt für die Gastgeber in diesem Fall das Prinzip Hoffnung und die Tatsache, dass die Faszination der Sportart Biathlon zum größten Teil von ihrer Unberechenbarkeit lebt. Ein Fehlschuss nur und selbst eine überragende Leistung in der Loipe könnte nicht reichen, um für die nächste WM so ein goldenes Trikot zu erhalten, wobei die nächsten Titelkämpfe erst 2023 in Oberhof auf dem Programm stehen.