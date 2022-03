Und schrieb dazu: "Aus is, gar is, guad is."

Damit ist der Olympia-Winter für die Skijägerin aus Schliersee beendet, bei den Winterspielen in Peking hatte Hinz mit der Staffel Bronze gewonnen.

Damit werden in Norwegen nur Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich und Franziska Hildebrand für das DSV-Frauenteam an den Start gehen.

Am Freitag stehen die Sprintrennen auf dem Programm, ehe der lange Winter mit den Verfolgern am Samstag und den Massenstarts am Sonntag zu Ende geht.

