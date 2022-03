"Felix Bitterling bringt aus unserer Sicht alles mit, um die erfolgreiche Arbeit von Bernd Eisenbichler im Deutschen Skiverband fortzuführen", sagte DSV-Präsident Franz Steinle: "Wir sind deshalb sehr froh, dass wir so schnell eine gute Nachfolgelösung gefunden haben."

Als Sports und Event Director war Bitterling zuletzt beim Biathlon-Weltverband IBU tätig.

Bitterling erläuterte seinen Wechsel: "Nach weit mehr als einem Jahrzehnt bei der Internationalen Biathlon Union hatte ich mich bereits vor einiger Zeit dazu entschlossen, nach Saisonende noch einmal eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. Dass sich mit dem Wechsel von Bernd Eisenbichler nun so schnell eine spannende Option ergibt, kam auch für mich überraschend."

Den Biathlon in den kommenden Jahren mitentwickeln zu können, bezeichnete der 44-Jährige als "großen Reiz", gab aber auch zu: "Leicht fällt mir der Abschied nicht. Deshalb bin ich dankbar, dass alle Gespräche, die ich in diesem Zusammenhang geführt habe, von großer gegenseitiger Wertschätzung und Verständnis geprägt waren. Und umso mehr freue ich mich auf die zünftige Zusammenarbeit in neuer Funktion".

Auch der Biathlon-Weltverband äußerte sich zum Wechsel Sportfunktionärs. "Wir lassen Felix Bitterling natürlich nur ungern ziehen und hatten gehofft, dass er uns noch viele Jahre erhalten bleibt", erklärte IBU-Präsident Olle Dahlin. "Aber wir können auch verstehen, dass er nach so vielen Jahren noch einmal eine neue berufliche Herausforderung sucht. Von daher lief die Abstimmung zwischen DSV und IBU wirklich vorbildlich und reibungslos. Wichtig ist, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Knowhow dem Biathlonsport erhalten bleibt."

