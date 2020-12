"Rein körperlich habe ich mich eigentlich gut gefühlt. Ich bin den Wettkampf ganz passiv angegangen, hatte frische Beine", rätselte Herrmann nach dem Sprint über 7,5 km in der "ARD": "Anscheinend bin ich dieses Jahr fünf Prozent schlechter geworden. Keine Ahnung woran es liegt, es hat sich eigentlich nicht so schlecht angefühlt." Dazu kamen die erneuten Probleme am Schießstand in Hochfilzen, mit dem sie schon in der Vorwoche bei den Plätzen 32 und 25 nicht klar kam.