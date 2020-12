"Es war ein wirklich gutes Rennen. Ich fühle mich ganz gut - und zweimal Null am Ende, das war richtig cool", sagte Herrmann in der "ARD". Es sei "ein schönes Gefühl, einen versöhnlichen Abschluss geschafft" zu haben. Jetzt könne sie "gut durchpusten und mit Optimismus und Motivation auf den Heim-Weltcup in Oberhof blicken", fügte Herrmann hinzu.