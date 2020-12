Nach seinem unwiderstehlichen Zielsprint riss Arnd Peiffer beide Arme in die Luft und den Mund zu einem Jubelschrei weit auf: Mit einer makellosen Leistung bescherte der Olympiasieger den deutschen Biathleten beim ersten Massenstart des Weltcup-Winters in Hochfilzen den ersten Saisonsieg - und sorgte damit für einen versöhnlichen Jahresabschluss.

"Ich freue mich sehr, weil es mein erster Sieg im Massenstart ist. Ich habe nicht unbedingt daran geglaubt, dass ich das in meiner Karriere noch schaffe", sagte der überglückliche Peiffer in der "ARD". Deswegen seien die Emotionen im Zielraum "etwas mehr gewesen, als man es von mir gewohnt ist".

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es der erste Erfolg in einem Massenstart seit dem 19. Februar 2017, als sich Simon Schempp ebenfalls in der österreichischen Biathlon-Hochburg zum Weltmeister gekrönt hatte; für Peiffer der zehnte Weltcupsieg seiner Karriere. Benedikt Doll verpasste als Vierter das Podium mit einer Strafrunde und 11,7 Sekunden Rückstand nur knapp.

In einem spannenden Rennen blieb Peiffer als einziger Athlet in den Top 10 am Schießstand fehlerfrei und ging mit dem laufstarken Schweden Martin Ponsiluoma in die Schlussrunde. Mit einem taktisch cleveren Manöver in der Abfahrt zum Ziel sicherte sich der 33-Jährige die Innenbahn und ließ im Zielsprint nach 15 kraftraubenden Kilometern nichts mehr anbrennen. Den Schlüssel zum Erfolg sah Peiffer im perfekten Gesamtpaket: "Die Ski waren richtig gut, und am Schießstand hatte ich beim letzten Schießen auch mal ein bisschen Glück."