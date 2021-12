Mit ihrem zehnten Platz schaffte Vanessa Hinz die halbe Olympia-Norm für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar).

Franziska Preuß verpasste wie Denise Herrmann am Schießstand zwei Scheiben und wurde 18. (+1:39,1).

Hinter der fehlerfreien Hanna Sola lief die Französin Justine Braisaz-Bouchet (2 Fehler/+46,8) auf Rang zwei. Den dritten Platz belegte die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (0/+50,3).

Die Österreicherin Lisa Theresa Hauser, die bei ihrem Heimspiel im Gelben Trikot der Gesamtweltcupführenden an den Start ging, musste zweimal in die Strafrunde und verpasste als 26. (+1:47,1) eine gute Ausgangsposition für den Verfolger am Sonntag (und bei Eurosport auf Joyn! ).