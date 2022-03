Angeführt wird das 14-köpfige Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) von Olympiasiegerin Denise Herrmann, die nach anstrengenden Wochen auf einen erfolgreichen Saison-Kehraus hofft.

"Ich erwarte nicht, dass ich in jedem Rennen in Richtung Podium laufe. Ich versuche, alles ein wenig zu genießen und am Sonntag einen schönen Abschluss hinzubekommen", sagte die 33 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin im Einzel.

Ad

Ein Abschied wird das Finale auch für den Sportlichen Leiter Bernd Eisenbichler, der aus persönlichen Gründen in die Wirtschaft wechselt. "Unsere Zielstellung ist es, an die wirklich sehr, sehr guten Leistungen der letzten zwei Wochen anzuknüpfen und für jeden ein schönes Highlight am Ende der Saison zu schaffen, mit dem jede und jeder dann gut in die Pause gehen kann."

Biathlon Besonderer Vertrauensbeweis: Kühn in Athleten-Komitee der IBU gewählt 12/03/2022 AM 19:26

Bei den Männern hat das DSV-Team ausnahmsweise acht Startplätze, da sich Lucas Fratzscher und Philipp Horn über ihre Top-Ten-Platzierung in der IBU-Cup-Gesamtwertung qualifizierten.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Keine neuen Ziele mehr": Ex-Weltmeister verkündet Karriereende

Podium für Lesser und Preuß - Highlights der Single-Mixed-Staffel

Otepää Herrmann läuft im Massenstart aufs Podest - drei Deutsche in den Top 6 12/03/2022 AM 14:59