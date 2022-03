Für Franziska Preuß war es ausgerechnet im letzten Saisonrennen der erste Podestplatz des Winters.

Am Schießstand leistete sie sich bei insgesamt 20 Schuss zwei Fehler. Damit war die Bayerin aber in guter Gesellschaft, denn neben ihr mussten auch die anderen fünf Athletinnen in den Top sechs im Laufe des 12,5-km-Wettkampfs zweimal kreiseln.

"Ich fühle mich schon sehr leer", zeigte sich Preuß nach dem Rennen im "ZDF" selbst etwas von ihrer Leistung überrascht und erklärte: "Ich habe gemerkt, dass ich gut mitlaufen kann und dann kommt eine Dynamik auf."

