Am Bauch und an den Oberschenkeln gibt es zudem drei klecksartige Streifen in den italienischen Nationalfarben grün, weiß und rot.

Bei den Biathleten wird das Gewehr zudem die azurblaue Farbe haben, die bisher die Rennanzüge hatten.

"EA7 Emporio Armani", die Sport-Marke des Luxusdesigners, soll die Sportler*innen bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ausrüsten.

Ende Juni hatte der Verband den Deal mit Armani bekannt gegeben. Doch daraufhin entbrannte allerdings ein Rechtsstreit mit dem bisherigen Ausrüster Kappa, der überzeugt ist, einen gültigen Vertrag zu besitzen.

Alpin-Star Christof Innerhofer im neuen Armani-Rennanzug Fotocredit: Eurosport

Gericht entscheidet zugunsten von altem Ausrüster

Im Juli entschied ein Gericht in Mailand zugunsten von Kappa, das Italiens Wintersportler seit 2011 ausstattete und ein Vorrecht bei einem neuen Vertrag hatte.

Die Vereinbarung zwischen FISI und dem Ausrüster sei daher rechtskräftig, der Deal mit Armani hingegen ungültig. Ob nun noch ein weiterer Rechtsstreit zwischen dem Verband und den beiden Ausrüstern droht, ist nicht bekannt.

Designer Giorgio Armani zeigte sich von der neuen Zusammenarbeit schon einmal mehr als begeistert. "Die Welt des Sports inspiriert und begeistert mich immer wieder. Der Wintersport ist ein wunderbares Gebiet, um Stil und Leistung zu verbinden, mit einem erneuten Augenmerk auf die Umwelt", wird der 88-Jährige vom Verband zitiert.

