Die beiden deutschen Biathletinnen Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Franziska Preuß (Haag) haben in der Verfolgung beim vorgezogenen Saisonfinale in Kontiolahti ihre ausgezeichnete Ausgangsposition verspielt und einen Podestplatz deutlich verpasst. Nach dem Doppelsieg im Sprint am Freitag wurde Preuß im Rennen über 10 km bei schwierigen Windverhältnissen mit fünf Schießfehlern Neunte, Herrmann (8 Strafrunden) fiel auf Platz 16 zurück.

