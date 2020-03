Am Freitag nach seinem zweiten Platz im Sprintrennen hatte Martin Fourcade sein Karriereende bekannt gegeben. Das Rennen von Sonntag wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, wodurch die Verfolgung am Samstag das letzte Rennen der Saison wurde.

Der Erfolg in der Verfolgung war sein 79. Weltcupsieg in seiner Karriere. Auch seinen ersten Weltcup-Sieg hatte der Franzose in Kontiolahti geholt: auf den Tag genau vor zehn Jahren gewann er die Verfolgung zum ersten Mal.

Bei seinem letzten Rennen leistete sich Fourcade insgesamt nur drei Schießfehler, blieb im Liegenschießen sogar fehlerfrei. Sprint-Sieger Bö (4) hatte einen Rückstand von 8,3 Sekunden und entschied die Gesamtwertung mit einem Vorsprung von nur zwei Punkten vor Fourcade für sich.

Benedikt Doll (Breitnau), der im Sprint noch Sechster geworden war, musste sich nach sechs Strafrunden mit Rang 19 begnügen. Johannes Kühn (Reit im Winkl/7) wurde 28., Simon Schempp (Uhingen/4) belegte Platz 43, Philipp Horn (Frankenhain/6) wurde 45.

(mit SID)