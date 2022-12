Biathlon

Biathlon-Weltcup Kontiolahti: Deutschen Staffel Männer starten mit einem Podium in den WM-Winter - Die besten Szenen

Die DSV-Auswahl um Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees leistete sich beim zweiten Rang in der ersten Staffel der Saison in Kontiolahti insgesamt acht Nachlader und lag im Ziel 43,9 Sekunden hinter den Norwegern, die in der vergangenen Saison vier von fünf Rennen gewonnen hatten. Dritter wurde Frankreich.

00:01:58, vor einer Stunde