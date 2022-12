Biathlon

Kontiolahti - Emilien Jacquelin vergibt Siegchance und haut aufs Gewehr: "Hast du das schon mal gesehen?"

Emilien Jacquelin kommt als Dritter zum letzten Schießen in der Verfolgung von Kontiolahti. Weil Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Lägreid patzen, hat der Franzose noch Chancen auf den Sieg. Doch er leistet sich zwei Fehler. Der Frust darüber ist bei ihm so groß, dass der 27-Jährige mit der linken Hand aufs Gewehr schlägt. Am Ende reicht es für ihn dennoch zu einem starken dritten Platz.

