"Letztlich haben mir meine Leidenschaft und meine Entschlossenheit geholfen, wieder aufzustehen, und ich weiß, dass ich weitermachen werde, bis ich meine Ziele erreicht habe", ergänzte Vittozzi.

Sie sei "als Person und nicht nur als Sportlerin gewachsen", sagte die 27-Jährige und führte aus: "Letztes Jahr habe ich viel mental gearbeitet, aber dieses Jahr will ich zu den Grundlagen des Biathlons zurückkehren. Ich muss zu der natürlichen Art des Schießens zurückfinden, die ich in den vergangenen Jahren verloren habe."

Ad

Vittozzi hatte in der Saison 2018/19 hinter ihrer Teamkollegin Dorothea Wierer Platz zwei im Gesamtweltcup belegt, bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gewann sie mit der Mixed-Staffel die Bronze-Medaille. Im vergangenen Winter lief es hingegen eher mäßig für Vittozzi, die im Gesamtweltcup am Ende auf Rang 31 landete.

Biathlon Tragödie um Ex-Biathlet: Hubschrauberabsturz in Russland 18/07/2022 UM 10:12

Das könnte Dich auch interessieren: Rücktrittsgedanken? Herrmann räumt mit Spekulationen auf

"Wahnsinn!" Lesser brilliert in seinem letzten Schießen

Biathlon Rücktrittsgedanken? Herrmann räumt mit Spekulationen auf 15/07/2022 UM 14:31