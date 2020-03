Der Vorsprung des Teams um die starken Bö-Brüder auf die zweitplatzierten Ukrainer betrug 38,2 Sekunden. Rang drei ging an Schweden (+43,3). Deutschland lag 57,2 Sekunden hinter den Norwegern.

"Insgesamt sind wir nicht zufrieden, wir haben am Schießstand zu viel hergeschenkt. Da müssen wir mit uns hart ins Gericht gehen", sagte Sprint-Olympiasieger Peiffer im "ZDF".

Video - "Nachlader, Nachlader, Nachlader": DSV-Athleten schrammen am Podest vorbei 03:23

Der lange Jahre etatmäßige Schlussläufer Schempp zeigte eine starke Vorstellung, obwohl "mir etwas die Routine fehlte. Das war wie vor zehn Jahren", sagte er. Danach handelte sich Horn die Strafrunde ein, trotz ordentlicher Leistungen konnten Peiffer und Doll das Podest nicht mehr erobern.

Die deutschen Frauen hatten zuvor den dritten Platz belegt. Am Sonntag bestreiten die Biathleten im Herzen Tschechiens noch Massenstarts (11.45/13.45). Sofern die Ausbreitung des Coronavirus zu keiner Absage führt, finden in den kommenden zwei Wochen in Kontiolahti und Oslo die letzten Weltcups der Saison statt.

Das könnte Dich auch interessieren: Dominanz vor leeren Rängen: Herrmann triumphiert im Sprint