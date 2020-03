Trotz dreier Strafrunden feierte der Norweger Johannes Thingnes Bö seinen neunten Saisonsieg. Im Ziel lag der Weltmeister 15,1 Sekunden vor dem fehlerfreien Franzosen Emilien Jacquelin, Peiffers Rückstand betrug 25,0 Sekunden.

Die anderen Deutschen hatten wegen ihrer Schießschwächen keine Chance auf eine vordere Platzierung. Johannes Kühn (Reit im Winkl/vier Strafrunden) als Zwölfter, Benedikt Doll (Breitnau/5) als 17. und Philipp Horn (Frankenhain/7) als 27. enttäuschten.

Bereits am Sonntagmittag hatte Franziska Preuß im Massenstart der Frauen ebenfalls den dritten Platz belegt.

Anders als beim Weltcup im Herzen Tschechiens sollen nach jetzigem Stand die letzten beiden Weltcups der Saison trotz der Ausbreitung des Coronavirus vor Zuschauern ausgetragen werden. In der kommenden Woche stehen Wettkämpfe in Kontiolahti an, danach steigt das Saisonfinale in Oslo.

(SID)