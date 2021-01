Schießen sie wenige Fehler, dann machen sie das Podest unter sich aus - wie bei ihren beiden Dreifachsiegen bei Teil eins in Oberhof. "Am schwersten ist es derzeit, seine Freunde zu schlagen", sagte Tarjei Bö, mit 32 Jahren der Senior im Team, mit einem schelmischen Grinsen: "Man fühlt sich miserabel, wenn man mit den Jungen im Team nicht mithalten kann. Das spornt an." Der Spirit in der Mannschaft sei "unvergleichlich. Jeder freut sich für den anderen, einer ist für den anderen da."