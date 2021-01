Trotz enorm hoher Infektionszahlen war Oberhof am vergangenen Wochenende Ausflugsziel unzähliger Touristen, pro Tag strömten über 10.500 Menschen in das 1500-Einwohner-Dorf. "Wir sind am Limit", sagte Scholz deshalb nicht nur mit Blick auf die anstehenden Biathlon-Rennen. Nur noch mit einer Sondergenehmigung sollen Einheimische, Arbeitende und Akkreditierte in den Ort kommen.