Bö gewann damit in Peking seine vierte Goldmedaille im sechsten Rennen.

Nur gut sieben Sekunden hinter dem besten Deutschen, Doll, auf Platz acht, kam Johannes Kühn (5) als Zehnter ins Ziel. Roman Rees wurde mit drei Strafrunden 14., Philipp Nawrath musste sich nach sieben Schießfehlern mit Platz 23 zufriedengeben. "Stehend war der Wind definitiv für mich ein Knackpunkt", sagte Nawrath im "ZDF".

Bis vor dem ersten Stehendschießen hatten er und Doll noch fehlerlos auf den Plätzen zwei und drei gelegen, doch dann zog der böige Wind wieder auf.

In der dritten Runde sind mir elf Finger abgefroren. Beim ersten Schießen hätte ich locker Null schießen können. Beim letzten Schießen wusste, ich dass ich mit null oder einem Fehler durchkommen muss, damit ich noch eine Chance auf eine Medaille haben. Ob es dann am Ende zwei oder vier Fehler sind, ist egal. Am Ende steht ein achter Platz, für die Medaille hat es halt nicht gereicht", konstatierte Doll.

Klare Überlegenheit: Bö läuft zu seiner vierten Goldmedaille in Peking

Rösch legt Finger in die Wunde: "Fehlt ein wenig die Abgebrühtheit"

Zwei Medaillen pro Geschlecht hatten sich die Verantwortlichen des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor der Peking-Reise gewünscht. Die Frauen erfüllten diese Vorgabe mit Einzel-Gold von Denise Herrmann und Bronze durch die Staffel.

"Vor den Spielen waren die Männer eher die Favorisierten im deutschen Team - sie konnten Weltcups aus eigener Kraft gewinnen, aber wie schon im letzten Jahr bei der WM haben es dann die Frauen rausgeholt. Es ist schon bitter, die Männer sind läuferisch dabei, aber es reicht nicht für die Medaillen - und daran wird man bei Olympia gemessen. Da fehlt ein wenig die Abgebrühtheit und vielleicht auch das Quäntchen Glück", sagte Eurosport-Experte Michael Rösch und bilanzierte:

"Aus deutscher Sicht bleibt der Olympiasieg von Denise Herrmann hängen. Vanessa Voigt hat ein großes Ausrufezeichen gesetzt und geht verdient mit einer Medaille nach Hause. Bei den Männern bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Es waren super Rennen, Benedikt Doll war dreimal in den Top Ten. In der Staffel war die Tür soweit auf, aber die Chance wurde nicht genutzt. Daher ist es rein medaillenmäßig enttäuschend, aber leistungsmäßig passt es. Es ist okay, aber okay ist halt keine Medaille."

DSV-Damen gehen im Massenstart ebenfalls leer aus

Im Massenstart am Freitag blieben aber auch sie ohne Medaille, Franziska Preuß wurde als beste Deutsche Achte. Am Sonntag steht für das Biathlon-Team die Heimreise nach Deutschland auf dem Programm.

Bö sorgte indes mit dem 15. Gold für Norwegen für einen Rekord, noch nie hatte dies ein Land bei Olympischen Winterspielen geschafft. Gleichzeitig wandelt er auf den Spuren seines berühmten Landsmannes Ole Einar Björndalen, der 2002 in Salt Lake City viermal Gold in damals sogar nur vier Wettbewerben gewonnen hatte. Der 28 Jahre alte Bö ging in Peking nur in der Verfolgung leer aus, im Einzel gewann er Bronze.

