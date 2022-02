"Im letzten Schießen war tatsächlich alles drin. Es ist einfach voll daneben gegangen", meinte der 29-Jährige weiter. Aus Sicht von Nawrath wäre sogar Gold drin gewesen.

Nachdem Eduard Latypov für die Russen im letzten Stehendschießen zwei Strafrunden laufen musste, war die Tür für die nachfolgenden Staffeln aus Norwegen, Frankreich und Deutschland offen.

Ad

Olympia - Biathlon Frauen-Staffel um Herrmann heiß: "Fiebern das ganze Jahr hin" VOR 4 STUNDEN

Für den Deutschen eine bittere letzte Runde, versuchte er nach seiner Strafrunde doch noch aufzuschließen: "Er ist ein starker Läufer. Ich hatte dieses Jahr schon ein paar Erfahrungen mit ihm auf der letzten Runde. Ich habe versucht zu fighten, alles zu geben, aber ich konnte die Lücke einfach nicht zu machen."

Nawrath konsterniert: "Es war alles drin und ist voll daneben gegangen"

Lesser und Doll springen Nawrath zur Seite

Nun müsse man sich mit dem vierten Platz anfreunden: "Jetzt stehen wir da, wir haben zusammen verloren. Heute war bei mir der Fehler. Schade, dass es nicht gereicht hat."

Auch Teamkollege Erik Lesser, für den es sein letztes Rennen bei Olympischen Spielen war, stärkte dem deutschen Schlussläufer den Rücken.

Russisches Roulette beim letzten Schießen - der Staffel-Wahnsinn im Video

"Jeder hat sein Bestes gegeben. Jeder hat sich auch entsprechend auf der Strecke verhalten. Unser Skimaterial hat wieder gepasst. Am Ende müssen wir leider auch mit dem vierten Platz zufrieden sein", erklärte der 33-Jährige bei Eurosport.

Es sei bereits im Vorfeld klar gewesen, "dass eine Medaille ein harter Kampf wird. Aber wenn am Ende die Türe für eine Medaille - egal welche Farbe - so weit offen steht und am Ende kommt keine dabei rum, ist die Enttäuschung natürlich schon groß."

Lesser genervt: "Holzmedaille mit ein, zwei Bierchen verarbeiten"

"Wir sind hier als Team nicht als Topfavorit angereist. Wir waren heute mit der Nummer vier am Start, weil wir in der Rangliste der Staffeln auf Platz vier sind. Das bedeutet, dass drei andere besser sind", analysierte Lesser, daher sei der vierte Platz "sicherlich unserer Saisonleistung entsprechend".

Drama beim letzten Schießen! Nawrath vergibt Medaille für Deutschland

Auch Doll sprang Teamkollege Nawrath zur Seite. Im "ZDF" sagte er: "Er hat sich nichts vorzuwerfen. Es ist schon unfassbar schön, wenn man im Team eine Medaille gewinnt. Jetzt muss man sich eher im Team zusammen trösten." Rees war ebenfalls geknickt. "Es ist ein bisschen enttäuschend, weil wir klar kommuniziert haben, dass wir um die Medaillen kämpfen wollen", sagte er: "Und es wäre möglich gewesen."

Am Ende blieb aber nur der undankbare vierte Platz. Das Warten auf die erste Männer-Medaille in Peking geht weiter. Im Massenstart am Freitag (ab 10:00 Uhr live bei Eurosport) gibt es die letzte Chance.

Das könnte Dich auch interessieren: Biathlon-Drama: Arzt spricht Machtwort bei Tandrevold

Peking 2022: Olympia-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

(mit SID)

"Komische Spiele": Angefasster Lesser übt Kritik

Olympia - Biathlon ROC verschießt Gold, DSV-Staffel mit Blech: So lief das Rennen VOR 8 STUNDEN