Philipp Nawrath erklärte, dass Motivation und Zuversicht groß seiein. Der 29-jährige befindet sich läuferisch in der absoluten Weltspitze.Deshalb rechne er sich im Duell mit den Stars um Johannes Thingnes Bö oder Quentin Fillon Maillet "schon ein paar kleinere Chancen" aus.

Mit einer Strafrunde hatte der Bayer eine mögliche Medaille aus der Hand gegeben - all das ist vor dem Abschlussrennen am Freitag in Zhangjiakou aus dem Kopf gestrichen.

Auch Doll will voll angreifen und ist zuversichtlich. "Also zaubern muss ich nicht", sagte der 31 Jahre alte Sportsoldat, dem in Zhangjiakou bislang nur Kleinigkeiten zu Edelmetall gefehlt hatten: "Wird schon passen." Der Schwarzwälder gewann den letzten Massenstart vor Olympia in Antholz - vielleicht ein gutes Omen.

Hallo und herzlich willkommen zum Biathlon und dem Massenstart der Männer bei Olympia in Peking. Das Rennen beginnt um 10:00 Uhr.

