Vier Tage nach ihrem Olympiasieg im Einzel will die ehemalige Langläuferin Denise Herrmann den Rückenwind vom sensationellen Triumph mitnehmen und ihre Qualitäten in der Loipe erneut ausspielen. "Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, mit sowas im Rücken am Start zu stehen", sagte die 33-Jährige. Sie hofft, dass es sich "gut anfühlt" und "es sich leichter laufen lässt".