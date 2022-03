Fillon Maillet unterstrich erneut seine glänzende Form und holte sich nach fehlerfreier Schießleistung in 22:27,4 Minuten bereits seinen achten Saisonsieg. Der Franzose lag 7,2 Sekunden vor dem Norweger Lägreid (0) und 11,1 Sekunden vor Doll, der ebenfalls ohne Fehler blieb.

Fillon Maillet machte damit einen weiteren großen Schritt zum Gewinn des Gesamtweltcups. Roman Rees (0/+29,6) als Fünfter und Erik Lesser (1/+30,8), zuletzt Zweiter in der Verfolgung von Kontiolahti, auf Rang sieben sorgten für ein starkes deutsches Mannschaftsergebnis.

Ad

Am Freitag (14:30 live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn) geht es mit dem Sprint der Frauen über 7,5 km weiter. Am Samstag folgen die Massenstartrennen (13:00/15:15), am Sonntag die Mixed- (12:30) und die Single-Mixed-Staffel (15:15). Das Weltcup-Finale findet vom 17. bis 20. März am Holmenkollen in Oslo statt.

Biathlon Biathlon-Olympiasieger gründet Verein "Athletes for Ukraine" GESTERN AM 13:05

Das könnte Dich auch interessieren: Lesser äußert sich zu Rücktritt: "Ich höre in dunklen Zeiten auf"

(SID)

Lesser gegen Hofer: Harter Zielspurt um Rang zwei in Kontiolahti

Biathlon Lesser setzt Instagram-Aktion fort: "Schickt eure Soldaten nach Hause" 08/03/2022 AM 14:08