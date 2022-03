Es war im Single Mixed die erste deutsche Podestplatzierung seit der WM 2020 in Antholz, als auch Preuß und Lesser Silber gewonnen hatten. Für den 33-jährigen Lesser war es das letzte Staffelrennen seiner erfolgreichen Karriere.

Zuvor hatte am Sonntag das deutsche Team in der Mixed-Staffel das Podium verpasst . Das DSV-Quartett mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Roman Rees und Benedikt Doll belegte über 4x7,5 km Rang vier. Der Sieg ging deutlich an Olympiasieger Norwegen (0+7) vor Schweden (0+8/+22,5 Sekunden) und Frankreich (0+6/+34,6).

Das deutsche Mixed-Team (0+6), das bei Olympia Fünfter geworden war, hatte 1:53,7 Minuten Rückstand auf die auch in diesem Rennen überragenden Norweger.

Das Weltcup-Finale steigt von Donnerstag bis Sonntag am Holmenkollen in Oslo. Geplant sind Rennen in Sprint, Verfolgung und Massenstart.

