Am Samstag, 19. Februar, startet bei Olympia 2022 im Yanqing National Sliding Centre der Wettkampf im Viererbob der Männer bei den Olympischen Spielen in Peking. Um 02:30 Uhr MEZ starten die ersten beiden Läufen im Viererbob. Die Medaillenentscheidung fällt dann am Sonntag ab 02:30 Uhr.

Den deutschen Herren um die Piloten Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Christoph Hafer ist im Zweierbob ein historischer Dreifachsieg gelungen. Friedrich krönte sich in Peking zum Olympiasieger im Eiskanal und geht auch als Topfavorit in die Entscheidung im Viererbob.

Los geht es mit den ersten beiden Läufen beim Viererbob der Männer um 02:30 Uhr im Yanqing National Sliding Centre live im TV bei Eurosport 1, im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player.

Hier gibt es alle Informationen zum Viererbob der Männer:

Olympia 2022: Viererbob der Männer live im TV

Der Viererbob der Männer in Yanqing startet am Samstag, den 19. Februar 2022, live im TV bei Eurosport 1.

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es den Viererbob der Herren sowie alle olympischen Events in voller Länge bis zum Ende - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Olympia 2022: Friedrich und Lochner überzeugen vor Vierer-Entscheidung

Die deutschen Bob-Piloten Francesco Friedrich (Oberbärenburg) und Johannes Lochner (Stuttgart) haben einen Tag vor Beginn des olympischen Vierer-Rennens einen guten Eindruck gemacht. Vizeweltmeister Lochner gewann am Freitag den vorletzten Lauf des Abschlusstrainings vor Olympiasieger Friedrich (+0,12 Sekunden). Im Anschluss ließen die deutschen Medaillenanwärter den letzten Übungslauf aus. | Zum Bericht

Olympia 2022: Nolte zur Halbzeit im Zweierbob auf Goldkurs

Bob-Pilotin Laura Nolte liegt nach Tag eins des olympischen Zweierbob-Wettbewerbs in Peking auf Goldkurs. Die 23-Jährige, die vor wenigen Tagen Vierte im Monobob wurde, führt nach zwei von vier Läufen mit einem Vorsprung von 0,50 Sekunden vor Teamkollegin und Titelverteidigerin Mariama Jamanka. Dritter ist zur Halbzeit die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor (USA/+0,74). | Zum Bericht

