Damit wollte Buckwitz vor allem eine wichtige Botschaft aussenden, wie sie im Interview mit dem Magazin erklärte. "Jede Frau darf sich nackt zeigen und keine sollte sich für ihren Körper schämen", sagte die DSV-Athletin.

"Ich zum Beispiel habe ein paar mehr Muskeln - na und? Ich wollte zeigen, dass auch das der Körper einer Frau ist. Ich muss mich als Leistungssportlerin nicht verstecken. Keine Frau muss sich verstecken", sagte die Anschieberin von Kim Kalicki.

Auch die österreichische Skeleton-Pilotin Janine Flock enthüllte sich als zweiter Cover-Star für das Magazin.

Lange Tradition deutscher Sportlerinnen

Auf der Bobbahn in Yanqing greift Buckwitz in diesem Jahr gemeinsam mit Kalicki am 18. und 19. Februar erneut nach Edelmetall. Das Gespann rangiert im Weltcup derzeit auf dem dritten Rang, kann sich also durchaus berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Die Tradition der Olympiaausgabe des "Playboy" ist lang: Vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr hatten sich die Degenfechterin Alexandra Ndolo, die Schwimmerin Marie Pietruschka und Stabhochspringerin Lisa Ryzih für das Magazin ausgezogen.

Schon 1998 ließ sich die zweimalige Olympiasiegerin und Eiskunstläuferin Katarina Witt für den "Playboy" ablichten. 2014 enthüllte sich Miriam Gössner vor den Olympischen Winterspielen im russischen Sotschi.

