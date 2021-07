Bei der olympischen Prmiere des Mixed-Wettbewerbs ist für die deutschen Bogenschützen bereits nach dem Achtelfinale Schluss. Florian Unruh aus Fockbek und Michelle Kroppen aus Jena unterlagen am Samstag dem mexikanischen Duo Alejandra Valencia Luis Alvarez nach einem durchwachsenen Start mit 2:6.

"Wir sind nicht mit dem Ziel 'Medaille' in den Wettkampf gegangen, sondern dass wir gute Schüsse machen. Wir sind traurig, dass wir das nicht so richtig umsetzen konnten", sagte Kroppen.

Unruhs Ehegattin Lisa, die 2016 in Rio Silber im Einzel gewonnen hatte, hatte sich nicht für den Mixed-Wettbewerb qualifiziert. Am Sonntag steht der Teamwettbewerb der Frauen an, dort treffen Kroppen und Co. im Achtelfinale auf die Bogenschützinnen aus Taiwan. "Wir können mitnehmen, dass wir mutig schießen müssen und uns vom Wind nicht so beeinflussen lassen sollten", sagte Kroppen.

