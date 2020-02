Deontay Wilder - Tyson Fury live im TV und im Livestream

In der Nacht von Samstag, 22. Februar auf Sonntag, 23. Februar, trifft Deontay Wilder aus den USA auf den Briten Tyson Fury. Beginn des Fights ist gegen 3:00 Uhr MEZ. Austragungsort ist die MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Es geht um den WM-Gürtel, den sich Fury zurückholen will.

Wilder gegen Fury live im TV

Der Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Wilder gegen Fury im Livestream

DAZN bietet einen Livestream zur Revanche um den WM-Gürtel an. Der erste Fight im Dezember 2018 in Los Angeles endete Unentschieden, wodurch Wilder seinen Titel verteidigte.

Wilder gegen Fury bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle News und Informationen zum Kampf und den sonstigen Geschehnissen aus der Welt des Boxens.