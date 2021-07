Shadalov war mit Goldambitionen nach Tokio gereist. "Ich gehe da nicht hin, um Bronze zu holen", hatte der talentierte und ehrgeizige Boxer im Vorfeld gesagt. Nun ist das Turnier für ihn bereits nach drei Runden beendet.

Die beiden anderen Starter des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) hatten ein Freilos für die erste Runde. Weltergewichtlerin Nadine Apetz (Köln), die sich als erste deutsche Boxerin überhaupt für Olympische Spiele qualifizieren konnte, bekommt es am kommenden Dienstag in ihrem Auftakt-Duell mit der Inderin Lovlina Borgohain zu tun. Am gleichen Tag boxt Schwergewichtler Ammar Riad Abduljabbar (Hamburg) gegen Jose Maria Lucar Jaimes (Peru).

