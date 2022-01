Das letzte Teilstück der Rallye durch die Wüsten und Dünen Saudi-Arabiens gewann der Südafrikaner Henk Lategan im Toyota. Er verwies "Mister Dakar" Stéphane Peterhansel (Frankreich) im Audi auf Platz zwei. Der deutsche Hersteller beendete die Dakar mit seinen Hybrid-Autos mit vier Etappensiegen.

Audi war in diesem Jahr in äußerst prominenter Besetzung und mit einem neuen Konzept am Start. Neben dem nun entthronten Titelverteidiger Peterhansel (14 Dakar-Gesamtsiege) und dem Spanier Carlos Sainz war auch der frühere DTM-Champion Mattias Ekström (Schweden) in einem der RS Q e-tron am Start.

In der Motorrad-Wertung triumphierte der Brite Sam Sunderland, der sich den zweiten Gesamtsieg sicherte.

Dabei ging es äußerst eng zu: Der Chilene Pablo Quintanilla hatte als Zweiter 3:27 Minuten Rückstand, Matthias Walkner aus Österreich wurde Dritter - er war 6:47 Minuten länger als Sunderland unterwegs.

Rallye Dakar zum dritten Mal in Saudi-Arabien

Zum dritten Mal war die Dakar in Saudi-Arabien zu Gast. Während die Dünen und Wüsten die Teilnehmer sportlich vor eine große Herausforderung stellte, wurde die Rallye gleich zu Beginn von einem Zwischenfall überschattet.

Die Dakar war 2009 von Afrika nach Südamerika umgezogen, nachdem die Rallye 2008 kurz vor ihrem planmäßigen Start aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste. Seit 2020 wird in Saudi-Arabien gefahren.

