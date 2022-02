Es wäre durchaus amüsant, wenn es denn tatsächlich dazu käme. Matt Hamilton, Curling-Ikone aus den USA, ist jedenfalls schon in den Dialog mit Dwayne "The Rock" Johnson getreten. Der ehemalige Wrestler und aktuelle Schauspieler wurde durch einen Twitter-Post der "NBC" auf Hamilton aufmerksam.

Der Sender veröffentlichte ein Bild von Hamilton in Curling-Action bei den Olympischen Winterspielen und montierte mit "Photoshop" ein Bild von "The Rock" auf den Granitstein. Johnson sprang sofort darauf an und schrieb:

"Ich brauchte eine Weile, bis ich begriff, dass das Ding, dass sie auf dem Eis bewegen und dass ich sonst 'das Ding, das sich bewegt' nannte, wirklich 'THE ROCK' genannt wird. Sehr cool. Aber nicht so cool wie Matt Hamiltons Fokus, Flexibilität und Haar!"

Hamilton bedankte sich umgehend und antwortete mit: "Holy smoke! Danke Mr. The Rock! Wenn du es mal mit Curling probieren willst, komm' gerne auf mich zu."

Ob "The Rock" die Einladung annimmt? Einen Push für die Sportart in der öffentlichen Wahrnehmung würde das sicherlich geben. Johnson hat allein bei "Twitter" mehr als 15 Millionen Follower. Obwohl Curling als olympische Sportart eine gewisse Entwicklung genommen hat, ist es nach wie vor ein reiner Amateursport.

"Von dem Preisgeld, das es bei Turnieren gibt, kann man vielleicht ein bisschen refinanzieren, aber leben kann davon niemand", sagte der deutsche Ex-Curler Sebastian Jacoby zuletzt.

Jungen Menschen Curling schmackhaft zu machen, sei deshalb "ziemlich schwierig, solange es keine vernünftige Finanzierung dieses Sports gibt".

Und nicht mehr Typen mit Kult-Potenzial wie Hamilton.

