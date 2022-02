Der Schlussakkord der legendären Klänge von Maurice Ravels "Bolero" war erklungen, da winkte Kamila Valieva ab und versuchte, ihre Tränen hinter ihren roten Handschuhen zu verbergen.

Die unter Dopingverdacht stehende Russin, 15 Jahre jung und schon als Jahrhundertläuferin gefeiert, blieb nach einer fehlerhaften Kür bei Olympia in Peking als Vierte ohne Medaille . Sie war geschlagen, erschlagen und letztlich war klar: Der übermenschliche Druck war zu groß.

Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich, der mit seinen 68 Jahren schon nahezu alles im Sport miterlebt hat, rang mit der Fassung. Er sprach dabei das aus, was garantiert viele geschockte Betrachter in der Welt bei diesen traurigen Bildern aus Peking dachten.

"Hättet ihr sie doch bitte nicht laufen lassen", sagte Heinrich und fügte an: "Alle, die mit dieser Affäre zu tun haben, haben Schuld auf sich geladen. Sie haben ein mega-großes Talent an den Rand der Vernichtung getrieben. Viele sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Weder die Richter des CAS noch ihr Umfeld, ihre Trainer, Physiotherapeuten, ihr Arzt. Es ist nicht zu verstehen."

Sein Fazit war schließlich so deutlich wie verständlich: "Für dieses Mädchen war das ein Dolchstoß. Ich könnte kotzen!"

Tiefe Enttäuschung: Valieva nach verpasster Medaille am Boden zerstört

Als Valieva da saß im gnadenlosen Scheinwerferlicht, da war sie keine Jahrhundertläuferin mehr und auch keine außerirdische Eisprinzessin. Sie war ein zierliches Kind, das in Peking an einem unmenschlichen Druck zerbrach und einfach nur noch bitterlich weinte. So herzzerreißend, dass sogar die große Katarina Witt im fernen "ARD"-Studio die Tränen nicht zurückhalten konnte