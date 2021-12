Mit drei Siegen sowie drei Niederlagen belegt Deutschland in der Gruppe A Rang vier. Insgesamt 14 Mannschaften in zwei Siebener-Gruppen nehmen an dem Turnier teil.

Während die beiden Gruppensieger direkt für die Play-off-Finals gesetzt sind, spielen die Plätze zwei und drei über Kreuz deren Gegner aus. Die Sieger der beiden Finalspiele sind für Olympia qualifiziert.

Direkt im Anschluss an das Mixed-Doubles-Turnier finden vom 11. bis 18. Dezember ebenfalls in Leeuwarden die Quali-Turniere der Frauen und Männer statt, beide ebenfalls mit deutscher Beteiligung.

Am Start sind bei den Frauen die EM-Dritten um Skip Daniela Jentsch (Füssen) sowie bei den Männern Skip Sixten Totzek (Rastatt) und sein Team. Jeweils neun Mannschaften kämpfen um die jeweils letzten drei Startplätze für Peking.

