Gegen Chisnall war van Gerwen am Freitagabend absolut chancenlos. Der Engländer nutzte seinen ersten Matchdart. Der glänzend aufgelegte Chisnall, Nummer acht der Setzliste, trifft am Samstag im Halbfinale auf den Schotten Gary Anderson.

Der letzte verbliebene frühere Weltmeister im Feld hatte sich am Nachmittag mit 5:1 gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode durchgesetzt. Dem "Flying Scotsman" Anderson winkt am Wochenende sein dritter WM-Titel.

Der langjährige Darts-Dominator van Gerwen hatte im vergangenen Jahr große Probleme. Beim Grand Slam of Darts scheiterte er im Viertelfinale, beim World Matchplay und bei der EM verlor er jeweils in der zweiten Runde. Im September hatte er zudem zum ersten Mal in seiner Karriere den Play-off-Einzug in der Premier League verpasst.