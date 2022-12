Die Darts-WM im Alexandra Palace in London beginnt am Donnerstag, 15. Dezember 2022 und endet am Dienstag, 3. Januar, 2022. Austragungsort ist traditionell das "Ally Pally" in London.

Die Fans dürfen sich auf ein großes Spektakel freuen. Über 10.000 Zuschauer passen in den Ally Pally. 96 Starter kämpfen um den Titel. Und es lohnt sich nur des Prestiges wegen. Auf den Sieger warten 500.000 Pfund (circa 580.000 Euro) Preisgeld.

Zu den Top-Favoriten gehören Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price und Michael Smith.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Darts-WM 2023.

Darts-WM 2023 live im TV

Sport 1 überträgt die Darts-WM live im Free-TV. Los geht es am 15. Dezember. Das Turnier dauert bis zum 3. Januar.

Darts-WM 2023 im Livestream

DAZN bietet einen Livestream zu allen Matches der Darts-WM im "Ally Pally" in London an. Sport 1 zeigt die Matches, die im TV übertragen werden, auch live im Stream.

Darts-WM 2023 bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet von der Darts-WM in London. WM 2023. berichtet von der Darts-WM in London. Hier erhaltet ihr News rund um den Dartsport und die

Darts WM 2023 - Favoriten und Deutsche

Als Titelverteidiger geht der Schotte Peter Wright ins Rennen. Topgesetzt ist der Waliser Gerwyn Price. Zum ganz engen Favoritenkreis gehört zudem Ex-Champion Michael van Gerwen aus den Niederlanden.

Auch drei Deutsche wollen das Geschehen im Alexander Palace aufmischen. Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel haben den Sprung ins Hauptfeld geschafft.

Darts WM 2023 - Der Modus

In den ersten beiden Runden müssen die Teilnehmer drei Sätze gewinnen, es gibt also den "Best of Five" Modus. In Runde drei und vier geht es schon über vier Gewinnsätze.

Im Viertelfinale müssen fünf Sätze gewonnen und im Halbfinale sechs. Wer auch das Finale für sich entscheiden will, muss sieben Sätze gewinnen.

Darts WM 2023 - Der Zeitplan

Datum Spiele Uhrzeit (MEZ) 15. Dezember 2022 3 x 1. Runde + 1 x 2. Runde 20:00 Uhr 16. Dezember 2022 6 x 1. Runde + 2 x 2. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 17. Dezember 2022 6 x 1. Runde + 2 x 2. Runde 13:00 Uhr

21:00 Uhr 18. Dezember 2022 6 x 1. Runde + 2 x 2. Runde 13:00 Uhr

21:00 Uhr 19. Dezember 2022 6 x 1. Runde + 2 x 2. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 20. Dezember 2022 6 x 1. Runde + 2 x 2. Runde 20:00 Uhr 21. Dezember 2022 2 x 1. Runde + 6 x 2. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 22. Dezember 2022 8 x 2. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 23. Dezember 2022 8 x 2. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 27. Dezember 2022 6 x 3. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 28. Dezember 2022 6 x 3. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 29. Dezember 2022 7 x 3. Runde + 2 x 4. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 30. Dezember 2022 6 x 4. Runde 13:30 Uhr

20:00 Uhr 01. Januar 2023 4 x Viertelfinale 13:30 Uhr

20:00 Uhr 02. Januar 2023 2 x Halbfinale 20:30 Uhr 03. Januar 2023 Finale 21:00 Uhr

Alle Matches der Darts-WM 2023

1. Hauptrunde der Darts-WM

Luke Woodhouse - Vladyslav Omelchenko

Ryan Meikle - Lisa Ashton

Adam Gawlas - Richie Burnett

Simon Whitlock - Christian Perez

Jim Williams - Sebastian Bialecki

William O'Connor - Beau Greaves

Ritchie Edhouse - David Cameron

Alan Soutar - Mal Cuming

Jermaine Wattimena - Nathan Rafferty

Martin Lukeman - Nobuhiro Yamamoto

Ricky Evans - Fallon Sherrock

Adrian Lewis - Daniel Larsson

Keegan Brown - Florian Hempel

Cameron Menzies - Diogo Portela

Andrew Gilding - Robert Owen

Geert Nentjes - Leonard Gates

Mickey Mansell - Ben Robb

Keane Barry - Grant Sampson

Rowby-John Rodriguez - Lourence Ilagan

Danny Jansen - Paolo Nebrida

Steve Beaton - Danny van Trijp

Jamie Hughes - Jimmy Hendriks

Boris Krcmar - Toru Suzuki

Josh Rock - Jose Justicia

Niels Zonneveld - Lewy Williams

Mike De Decker - Jeff Smith

Karel Sedlacek - Raymond Smith

John O'Shea - Darius Labanauskas

Scott Williams - Ryan Joyce

Matt Campbell - Danny Baggish

Madars Razma - Prakash Jiwa

Martijn Kleermaker - Xicheng Han

2. Hauptrunde der Darts-WM

Gerwyn Price - Woodhouse / Omelchenko

Peter Wright - Mansell / Robb

Michael van Gerwen - Zonneveld / L.Williams

Michael Smith - Wattimena / Rafferty

Luke Humphries - Brown / Hempel

Rob Cross - S.Williams / Joyce

Jonny Clayton - Beaton / Trijp

James Wade - J.Williams / Bialecki

Danny Noppert - Edhouse / Cameron

Nathan Aspinall - Krcmar / Suzuki

Gary Anderson - Razma / Jiwa

Dave Chisnall - Gilding / Owen

Joe Cullen - Evans / Sherrock

Dirk van Duijvenbode - Sedlacek / Ra.Smith

Dimitri Van den Bergh - Rodriguez / Ilagan

Ryan Searle - Gawlas / Burnett

José de Sousa - Whitlock / Perez

Krzysztof Ratajski - Jansen / Nebrida

Ross Smith - Shea / Labanauskas

Damon Heta - Lewis / Larsson

Stephen Bunting - Nentjes / Gates

Chris Dobey - Kleermaker / Han

Callan Rydz - Rock / Justicia

Daryl Gurney - Soutar / Cuming

Gabriel Clemens - Connor / Greaves

Brendan Dolan - Hughes / Hendriks

Mervyn King - Campbell / Baggish

Vincent van der Voort - Menzies / Portela

Martin Schindler - Lukeman / Yamamoto

Mensur Suljovic - Decker / J.Smith

Kim Huybrechts - Barry / Sampson

Raymond van Barneveld - Meikle / Ashton

