Der Kanadier Hanlon (63) war am Sonntag nach zwei Einsätzen an der Bande zurückgetreten. Der ehemalige NHL-Spieler hatte erst Anfang Mai bei den Pinguinen unterschrieben. Grund waren laut Hanlon "persönliche Gründe und die Entwicklung der Corona-Pandemie". Vor dem Ligastart am 17. Dezember soll ein neuer Cheftrainer gefunden werden.