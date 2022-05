Am Sonntag und am Dienstag (jeweils Ortszeit) dürfen die Oilers zweimal zu Hause ran. Leon Draisaitl (26) steht in den Play-offs jetzt bei sieben Toren und acht Vorlagen.

Calgary führte nach sechs Minuten mit 2:0 und stellte im zweiten Drittel früh auf 3:1, dann antwortete Edmonton mit vier Treffern in Serie. Draisaitl war am 1:2 von Duncan Keith (14.) und dem 2:3 von Connor McDavid (24.) beteiligt. Sein Tor erzielte der Nationalstürmer in der 53. Minute und ebnete den Weg zum Sieg.

Im Osten gewannen die Carolina Hurricanes 2:0 gegen die New York Rangers und liegen in der Serie 2:0 vorn. Torhüter Antti Raanta gelang sein erster Shutout in einem Play-off-Spiel.

