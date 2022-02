Eishockey

Olympia 2022 - Eishockey: Finale der Männer um Gold zwischen Finnland und ROC - die Highlights

Das Eishockey-Finale der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking bestreiten Finnland und das russische olympische Komitee. ROC geht zunächst in Führung, Finnland kommt aber zurück. Im letzten Drittel geht es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Die Highlights seht ihr im Video.

00:02:38, vor einer Stunde