Eishockey

Olympia 2018: Eishockey-Finale Deutschland gegen Russland in PyeongChang

Deutschland steht bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 im Eishockey-Finale gegen die OAR (Olympic Athletes from Russia) vor der ganz großen Sensation, führt kurz vor der Schlusssirene sogar 3:2, muss sich am Ende aber 3:4 n.V. geschlagen geben. Dennoch freut sich das DEB-Team über Silber.

00:04:07, 12/12/2021 Am 16:30