"Bei uns an erster Stelle steht immer die Leidenschaft", sagte Holzer nach der bislang besten Turnierleistung beim 2:3 gegen den Vorrundenersten USA.

Genau darauf wird es im Play-off-Spiel gegen die Slowakei ankommen. "Wir sind", betonte auch Trainer Toni Söderholm, "emotional angekommen." Vor vier Jahren begann in dieser ersten K.o.-Runde der sensationelle Sturmlauf ins Olympia-Endspiel - mit einem hartumkämpften, nervenaufreibenden 2:1 nach Verlängerung gegen die Schweiz.

Ein Tor auf der anderen Seite - und das Eishockey-Wintermärchen in Südkorea wäre nie geschrieben worden. "Alle kämpfen und kratzen", sagte Stürmer Patrick Hager, einer von zehn verbliebenen Silberhelden im Team, "wir müssen auf den Punkt da sein. Es geht nicht darum, eine Play-off-Serie zu gewinnen, es ist ein Spiel."

Derweil ist Verteidiger Marco Nowak nach seiner Kopfverletzung ins Training zurückgekehrt. Am Montag nahm der Düsseldorfer erstmals nach dem harten Check im Auftaktspiel gegen Kanada (1:5) wieder an einer Übungseinheit teil.

10. Minute: Schuss von der blauen Linie durch die Slowaken. Der wird aber abgefälscht und am Ende hat ihn Niederberger sicher unter dem Handschuh.

9. Minute: Jetzt vielleicht? Gute Möglichkeit von Außen. Nico Krämmer hat die erste Riesenchance für Deutschland. Aber da steht der slowakische Torwart sehr gut. Am Ende liegt leider Krämmer im Tor, nicht der Puck.

8. Minute: Jetzt wird es wieder gefährlich für die Deutschen. Die Slowakei ist im Angriff, bringt viel mehr Schüsse aufs Tor. Aber das war gut geblockt. Die Abwehr steht - das ist wichtig!

8. Minute: Stefan Loibl jetzt am Bully gegen den slowakischen Kapitän - die Slowakei hat sicher die Scheibe hinter dem eigenen Tor. Die deutsche Mannschaft ist bis jetzt zu passiv.

7. Minute: Aufbau jetzt über Bittner. Geht das jetzt was? Im Moment wird an der Bande gekämpft. Die Deutschen brauchen jetzt einen Schuss aufs Tor. Noch gar keinen konnten die Deutschen verzeichnen.

6. Minute: Gute Phase jetzt von den Slowaken - sie kommen ganz frei zum Schuss vor dem deutschen Tor. Aber Mathias Niederberger im Tor mit dem wichtigen Safe aus deutscher Sicht.

5. Minute: Jetzt saß der Aufbaupass von Fabio Wagner nicht. Das sollte den Deutschen heute nicht passieren, sonst wird es schwer gegen die Slowaken.

3. Minute: Heute geht es um alles. Und das merkt man der Mannschaft auch an. Die Deutschen sind hell wach und wollen die Partie heute gewinnen.

1. Minute: Es geht los, die Deutschen haben gleich das Bully gewonnen. Von Beginn an wollen sie offensiv spielen.

Leon Bergmann im deutschen Team sitzt heute auf der Bank - das kommt etwas überraschend.

Noch sind die Teams nicht auf dem Eis, aber mit einer kleinen Light-Show werden die wenigen Zuschauer in der Halle in Stimmung gebracht. Die Spieler bereiten sich derweil in den Katakomben auf ihren Einsatz vor.

Info - Niederberger im deutschen Tor

Im deutschen Tor steht heute Mathias Niederberger. Zurück im Kader sind auch Marco Nowak und David Wolf. In knapp 10 Minuten wird die Partie gestartet - und hier sind Sie live dabei, die Spannung steigt!

HERZLICH WILLKOMMEN!

Hallo und herzlich willkommen zum Play-off-Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die Slowakei bei Olympia in Peking. Bulli ist um 5:10 Uhr. Natürlich könnt Ihr auch live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn+ dabei sein!

