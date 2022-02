Ob die anderen drei zu den sechs Coronafällen gehören, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nach der Ankunft am Donnerstag vermeldet hatte, wollte Eishockey-Sportdirektor Christian Künast nicht bestätigten.

"Bei allem, was Tests und Corona angeht, kann ich nur auf den DOSB verweisen", sagte Künast nach dem Training, "wenn ihr mich anschaut, ich schaue jetzt nicht irgendwie nervös oder niedergeschlagen aus."

Der DOSB hatte von sechs Fällen in drei Sportarten gesprochen. Zusammen mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) waren am Donnerstag unter anderem die Nordischen Kombinierer eingetroffen. Nach den positiven Tests am Flughafen gab es laut DOSB am selben Tag noch Nachtests.

Der Dachverband will sich im Laufe des Freitags dazu äußern. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft steht am Donnerstag (10. Februar) gegen Kanada auf dem Programm.

(SID)

