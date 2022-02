Am Donnerstag reiste unter anderem die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ein, darüber hinaus die Nordischen Kombinierer und Teile der Skeleton-Mannschaft.

Alle positiven Tests stammen von der Einreise.

Ad

Weitere PCR-Tests zur Bestätigung werden durchgeführt.

Olympia Peking Deutsches Fahnenträger-Duo: Pechstein und Friedrich gewählt VOR 9 STUNDEN

Übrige Tests fielen negativ aus

Davon hängt das weitere Vorgehen ab. Die Teilmannschaften und das Team D halten gemeinsam engen Kontakt zu den Teammitgliedern.

Alle übrigen 78 Mitglieder des Team D, die am Donnerstag einreisten, wurden negativ getestet. Am Mittwoch hatte es in Eiskunstläufer Nolan Seegert einen ersten positiven Fall unter den deutschen Sportlern gegeben.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Riiber positiv, Bö in Quarantäne - Corona-Alarm im norwegischen Team

(SID)

"Ein Albtraum": Corona-Angst treibt deutsche Olympioniken um

Olympia - Skeleton Tränenreicher Hilferuf befreit Athletin aus Isolationseinrichtung VOR 16 STUNDEN