Beim völlig misslungenen Olympia-Turnier in Peking mit dem frühen Aus in der ersten K.o.-Runde habe aber auch Söderholm "mit Sicherheit einiges dazugelernt", so Sturm. Der Silberschmied von 2018 hält es ganz offensichtlich für einen Fehler, dass Trainer und Spieler im Vorfeld so offen von einer Wiederholung des Coups von Pyeongchang gesprochen hatten.

"Der Gedanke von 2018 war immer wieder in den Köpfen. Deswegen waren die Erwartungen vielleicht zu groß, wir wollten vielleicht zu viel und zu schnell. Das war ein bisschen die Gefahr", sagte Sturm, unter dem die Nationalmannschaft in Südkorea sensationell Zweiter geworden war.

Ad

"Aus solchen Turnieren muss man lernen, man muss sich das Ganze von der ersten bis zur letzten Minute erst einmal erarbeiten", ergänzte der Co-Trainer des NHL-Klubs Los Angeles Kings.

Olympia - Eishockey Eishockey-Traum lebt! Schweiz folgt Dänemark ins Olympia-Viertelfinale VOR 19 STUNDEN

Söderholm, der die DEB-Auswahl im Vorjahr ins WM-Halbfinale geführt hatte, ließ seine Zukunft unmittelbar nach dem Olympia-Aus offen. "Ich weiß es nicht", hatte der 43-Jährige gesagt. Sein Vertrag mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) läuft nach der WM im Mai in Finnland aus.

Peking 2022: Olympia-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

(SID)

Das Morgengrauen: Deutschland geht gegen die Slowakei unter - Wolf rastet aus

Olympia - Eishockey So lief das Spiel: Deutschland gegen Slowakei ohne Chance GESTERN AM 03:07