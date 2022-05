Die Slowaken treffen am Samstag (19.20 Uhr) auf die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die am Freitag (ab 19.20 Uhr live im Ticker auf Eurosport.de) gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada gefordert ist. Parallel zum Spiel des DEB-Teams startet Olympiasieger und Vize-Weltmeister Finnland am Freitagabend gegen Norwegen ins Turnier.

Riley Barber (8.), Seth Jones (11.), Thomas Bordeleau (12.) und Sam Lafferty (21.) erzielten die Tore für die USA. Andris Dzerins (42.) sorgte bei den Letten für Ergebniskosmetik. Der deutsche Schiedsrichter Marian Rohatsch leitete die Begegnung als einer von zwei Hauptschiedsrichtern.

Für die Slowaken trafen Pavol Regenda (11., 60./Empty Net), NHL-Profi Tomas Tatar (22.) und Samuel Takac (39.). Anthony Rech (27.) von den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und Jordann Perret (33.) waren für Frankreich erfolgreich.

(SID)

