Eiskunstlauf

Kaori Sakamoto sichert sich in Tokio ihren zweiten NHK Trophy-Titel in Folge

Standing Ovations für Kaori Sakamoto! Die Japanerin sicherte sich ihren zweiten NHK Trophy-Titel in Folge, nachdem sie an zwei Wettkampftagen in Tokio dominante Leistungen in ihren Küren zeigte. Sie führte die Tabelle nach dem Eröffnungstag des Wettbewerbs an, da sie für ihre Kür 76,56 Punkten bekam. Den Gesamtsieg holte sie sich mit ihrer Kür am Samstag, die eine Punktzahl von 146,78 erhielt.

00:07:33, vor 2 Stunden