Eiskunstlauf

NHK Trophy: Kaori Sakamoto gewinnt bei Heimspiel in Tokio Kurzprogramm nach fehlerfreiem Lauf

Kaori Sakamoto liegt nach dem Kurzprogramm bei der NHK Trophy in Führung. Durch einen fehlerfreien Lauf setzt sie sich mit 76,56 Punkten vor Mana Kawabe und Young You an die Spitze der Konkurrenz - verzichtet bei ihrem Lauf aber auf den dreifachen Axel. Dennoch: Die Halle in Tokio wird nach dem Lauf der 21 Jahre alten Lokalmatadorin zur Musik des Komponisten Hans Zimmer zum Tollhaus.

00:06:46, vor einer Stunde