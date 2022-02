Dieser hatte die 47-Jährige gegen die Kritik von Bach verteidigt. Tutberidze meinte in einem Kommentar: "Ich bin sehr dankbar für die ermutigenden Worte. Ich bin immer noch verblüfft über Herrn Bachs Einschätzung unserer Arbeit."

Der IOC-Präsident hatte die teils verstörenden Szenen nach dem Lauf der erst 15-jährigen Kamila Valieva wie so viele Zuschauer kritisch bewertet

"Statt sie zu trösten, statt ihr zu helfen, nachdem was geschehen war, konnte man spüren, wie eiskalt die Atmosphäre war. Solch eine Distanz zu erleben, wenn man sich nur die Körpersprache dieser Person angeschaut hat, hat sich das nur noch in der Vorstellung verschlimmert", erklärte Bach auf einer Pressekonferenz am Freitag.

"Als ich gesehen habe, wie sie von ihrer Entourage empfangen wurde, schien das dermaßen kalt zu sein. Das war erschreckend zu sehen", ergänzte der Deutsche.

Zhulin, der mittlerweile auch als Trainer arbeitet, richtete in seinem offenen Brief klare Worte an den IOC-Präsidenten. "Sie sagen, dass Sie sich die ganze Zeit Sorgen um Kamila gemacht haben und die Reaktion der Trainerin sehr hart war. Trainerin Tutberidze hat seit 2014 sechs olympische Medaillengewinnerinnen und vier Olympiasiegerinnen ausgebildet, und sie weiß wahrscheinlich, wie und was sie ihren Schülerinnen nach Auftritten sagen muss", schrieb der Russe unter anderem.

Bach habe sich aus seiner Sicht "grausam und falsch verhalten. Zumindest steht es Ihnen nicht zu, einer hervorragenden Trainerin Manieren beizubringen." Die 47-Jährige trainierte in Peking alle drei Läuferinnen des Russischen Olympischen Komitees (ROC), die im Finale der Damen antraten. Anna Shcherbakova gewann Gold und Alexandra Trusova Silber.

Tutberidze ist allerdings dafür bekannt, dass ihre Schützlinge nicht allzu lange Karrieren haben. Alina Zagitova, Olympiasiegerin von Pyeongchang, (Motivationsprobleme) und die dortige Silbermedaillengewinnerin Evgenia Medvedeva (Karriereende mit 18 Jahren) fehlten in Peking bereits.

