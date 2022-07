Die 47 Jahre alte Eistanz-Olympiasiegerin von Turin 2006 ist die Ehefrau von Dimitri Peskow, dem Sprecher von Russlands Machthaber Wladimir Putin.

Die Europäische Union hat mittlerweile im Rahmen des sechsten Sanktionspakets ein Einreiseverbot für das Ehepaar verhängt, Konten in EU-Ländern und auch in Großbritannien wurden eingefroren.

Ad

Die Mitglieder des Verbandes seien "empört" über Petrenkos Entscheidung, an Navkas Eisshow "The Scarlet Flower" teilzunehmen, die am 1. Juli in der russischen Stadt Sotschi begann und am 30. September enden soll, erklärte die UFFK in einer Erklärung.

Eiskunstlauf Trotz Dopingverdacht: Valieva führt ausgeschlossenes russisches Team an 16/06/2022 AM 08:38

"Der ehemalige Sportler traf diese beschämende Entscheidung trotz des umfassenden Krieges, den Russland nun schon den fünften Monat gegen die Ukraine führt", heißt es in der Erklärung.

(Mit SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Schwerer Schlag für deutschen Eiskunstlauf: Top-Paare trennen sich

Fans trauen DFB-Elf den Coup zu: "Funktionieren als Team besser"

Eiskunstlauf "Augenwischerei": Schramm kritisiert Eiskunstlauf-Entscheidung heftig 07/06/2022 AM 10:33