Beim olympischen Einzelevent durfte Valieva nach einer Entscheidung Internationalen Sportgerichtshofs CAS dennoch an den Start gehen, nach offiziellen Angaben aus Schutzgründen aufgrund ihres noch sehr jungen Alters.

Ad

Nach einer deutlichen Führung im Kurzprogramm patzte die Russin jedoch in der Kür mehrfach und fiel auf den vierten Platz zurück. Auch der gefühllose Umgang ihrer Trainerin Eteri Tutberidze mit Valieva hatte dabei für Empörung gesorgt

Weltmeisterschaften Nach Kurzprogramm: Hase/Seegert dürfen von WM-Medaille träumen VOR 13 STUNDEN

Ein Einspruch des US-Teams beim CAS im Bezug auf das Ergebnis im Mannschaftswettbewerb war bereits während Olympia abgelehnt worden. Die Medaillen werden nicht vergeben, bis es eine Entscheidung zu Valieva gibt.

Rund fünf Wochen nach dem olympischen Drama kehrt die 15-Jährige am Wochenende in Russland beim Channel One Cup erstmals in einem Wettbewerb aufs Eis zurück. Russische Athleten und Athletinnen sind aufgrund des Einmarschs russischer Truppen in der Ukraine von allen internationalen Events, darunter auch die gerade laufende WM in Montpellier, ausgeschlossen.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Olympia-Drama: Valieva kehrt aufs Eis zurück

Nach Sturz-Kür: Trainerin stellt Valieva zur Rede

Eiskunstlauf "Unmenschlich": Savchenko sprachlos nach Auftritt russischer Sportler bei Putin-Show GESTERN AM 10:21